POL-HA: Kind fährt auf die Straße - Verletzte Frau im Bus durch Vollbremsung

Hagen-Boele (ots) - Am Sonntagmorgen, 30.06.2024, rief eine Spielhallenmitarbeiterin die Polizei. Offenbar war es Einbrechern gelungen, in eine Spielhalle in der Schwerter Straße einzusteigen. Dazu schlugen sie ein Fenster ein und gelangen so in das Gebäude. Die Täter schlugen ersten Ermittlungen zufolge zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr zu. Ihnen gelang es, einen tragbaren Tresor zu entwenden und unerkannt zu ...

mehr