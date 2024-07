Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Spielhalle in Boele - Tresor gestohlen

Hagen-Boele (ots)

Am Sonntagmorgen, 30.06.2024, rief eine Spielhallenmitarbeiterin die Polizei. Offenbar war es Einbrechern gelungen, in eine Spielhalle in der Schwerter Straße einzusteigen. Dazu schlugen sie ein Fenster ein und gelangen so in das Gebäude. Die Täter schlugen ersten Ermittlungen zufolge zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr zu. Ihnen gelang es, einen tragbaren Tresor zu entwenden und unerkannt zu flüchten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell