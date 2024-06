Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in der Tuchmacherstraße - Trockner entwendet

Hagen - Mittelstadt (ots)

Am Sonntag (30.06.2024) gegen 02:30 Uhr stellte ein 33-jähriger Hagener als er zu seiner Wohnung kam fest, das Licht in seiner Wohnung brannte. Da er diese bereits am Vortag gegen 16:00 Uhr verlassen hatte war er sich sicher, dass das Licht zu diesem Zeitpunkt nicht gebrannt hatte. Die eingesetzten Beamten durchsuchten zunächst die Wohnung nach unberechtigten Personen und konnten hierbei Hebelmarken an der Wohnungseingangstür feststellen. Personen waren nicht in der Wohnung, allerdings fehlte der Wäschetrockner des Melders. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort um die Spuren zu sichern und Ermittlungen aufzunehmen. Wer kann Angaben zu ungewöhnlichen Vorkommnissen in der Tuchmacherstraße machen? Wem ist ein Transport eines weißen Wäschetrockners im Tatzeitraum aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 9862066 zu melden. (tx)

