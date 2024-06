Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei unter der Altenhagener Brücke

Hagen - Altenhagen (ots)

In den Morgenstunden des Samstag (29.06.2024) kam es unter der Altenhagener Brücke zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen. Nach den ersten Ermittlungen trafen gegen 03:00 Uhr insgesamt 6 Männer im Alter zwischen 20 und 31 Jahren vor einem Café aufeinander und gerieten sofort in eine Schlägerei. 5 der Beteiligten trugen leichtere Verletzungen davon, ein Beteiligter musste allerdings mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hagener Krankenhaus ge-bracht werden. Alle Beteiligten konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt und überprüft werden. Alle Beteiligten wohnen in Hagen. Die genaue Ursache für die Schlägerei ist noch unklar. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. Fest steht jedoch, dass alle Beteiligten nicht unerheblich alkoholisiert waren. (tx)

