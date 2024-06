POL-HA: 16-jähriger bei Schulfest geschlagen und beraubt

Hagen-Haspe (ots) - Ein bislang unbekannter Täter forderte die 43-jährigen Mitarbeiterin eines Gemein-debüros in Haspe am Donnerstagnachmittag (27.06.2024) zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Mann klingelte, gegen 14.05 Uhr, mehrfach an der Tür des Büros der evangelischen Kirchengemeinde in der Frankstraße. Als die 43-Jährige ihm die Tür öffnete, drängte er sie in die Räumlichkeiten und forderte sie dazu auf, ...

