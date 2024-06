Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raub auf Gemeindebüro in Haspe gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter forderte die 43-jährigen Mitarbeiterin eines Gemein-debüros in Haspe am Donnerstagnachmittag (27.06.2024) zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Mann klingelte, gegen 14.05 Uhr, mehrfach an der Tür des Büros der evangelischen Kirchengemeinde in der Frankstraße. Als die 43-Jährige ihm die Tür öffnete, drängte er sie in die Räumlichkeiten und forderte sie dazu auf, ihm Bar-geld auszuhändigen. Nachdem die Frau ihm einen niedrigen vierstelligen Geldbe-trag aushändigte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die 43-Jährige blieb unverletzt. Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß. Er trug eine dunkle, ins Gesicht gezogene Mütze, einen dunklen Pullover und dunkle Schuhe. Die Kripo übernahm die Ermittlungen am Tatort. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

