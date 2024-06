Polizei Hagen

POL-HA: Frau bei häuslicher Gewalt leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag (27.06.) gegen 22 Uhr erlitt eine Hagenerin leichte Verletzungen, nachdem sie in ihrer Wohnung in Hohenlimburg nach eigenen Angaben von ihrem Ehemann angegriffen wurde. Das Paar geriet in einen verbalen Streit, der jedoch schnell eskalierte. Die 24-Jährige drohte, die Polizei zu rufen. Daraufhin soll ihr 28-jähriger Ehemann in ihren Mund gegriffen und die Wangen auseinandergezogen haben. Er soll sie ebenfalls am Hals gepackt und eine Tür beschädigt haben. Die Frau schilderte darüber hinaus, dass es in der Vergangenheit schon häufiger zu Streitigkeiten mit körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sei. Der Mann erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot und eine Strafanzeige. (qua)

