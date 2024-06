Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Aufbrüche in Firmen mit Kraftfahrzeugen - Kripo sucht Zeugen

Hagen (ots)

In der Nacht vom 26.06. auf den 27.06.2024 kam es zu Einbrüchen in mehrere Hagener Firmen. Gemeinsam hatten die vier Betriebe allesamt einen Bezug zu Kraftfahrzeugen. Betroffen waren ein Autohaus, eine Lackiererei, eine Autoverwertung und eine Autoglasfirma (Neue Straße, Enneper Straße, Sporbecker Weg, Augustastraße). Die Täter entwendeten mindestens einen Opel, einen Seat und einen BMW. Bei allen Fahrzeugen handelte es sich um Gebrauchtwagen. In der Neue Straße fanden die Ermittler Transporter einen in Neuss gestohlenen PKW auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

