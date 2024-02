Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Pedelec entwendet

Bad Langensalza (ots)

Auf ein Pedelec im Wert von etwa 2800 Euro hatten es Diebe am Sonntag zwischen 5.35 Uhr und 14.40 Uhr in Bad Langensalza abgesehen. Das graue E-Fahrrad des Herstellers Raymon war auf dem Gelände des Krankenhauses in der Rudolf-Weiß-Straße abgestellt. Trotz mehrfacher Sicherung gegen Diebstahl erbeuteten Unbekannte das Pedelec. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zum Verbleib des Pedelec geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0031227

