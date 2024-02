Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bekleidung aus Pkw gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Sonntag machten sich bislang unbekannte Diebe an einem Pkw zu schaffen, der am August-Bebel-Platz abgestellt war. Der oder die Täter zerstörten die Heckscheibe des geparkten Audi und entwendeten Bekleidung aus dem Fahrzeug. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 19.10 Uhr. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0031300

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell