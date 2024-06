Polizei Hagen

POL-HA: 5-jähriges Mädchen verstirbt nach Vorfall im Westfalenbad

Hagen-Mitte (ots)

Wie bereits berichtet, befand sich am vergangenen Sonntag (23.06.2024) ein 5-jähriges Mädchen im Freizeitbereich des Westfalenbades mehrere Minuten unter Wasser und musste im Anschluss reanimiert werden. Am Freitagabend (28.06.2024) verstarb das Kind in einem Krankenhaus. Die genauen Umstände, die zu dem Vorfall geführt haben, sind weiterhin Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. (sch)

