Polizei Hagen

POL-HA: Reizgas bei Schlägerei eingesetzt

Hagen - Mittelstadt (ots)

Am Samstag (29.06.2024) gegen 22:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße vor einem Imbiss zu einer Schlägerei zwischen 4 Personen. Ein 43-jähriger Hagener wurde hierbei durch Reizgas leicht verletzt, als er am Tatort vorbei ging. Der Auslöser der Schlägerei ist derzeit nicht bekannt. Die 4 Schläger hatten sich bereits vor Eintreffen der Polizei entfernt. Zwei von ihnen sollen mit einem schwarzen Mercedes mit Kölner Kennzeichen geflüchtet sein. Im weiteren Verlauf meldete sich der 20-jährige Fahrer des vermeintlichen Fluchtfahrzeuges auf der Polizeiwache Innenstadt und gab hier an, dass zur Tatzeit zwei ihm unbekannte Personen in sein Fahrzeug gestiegen seien und ihn aufgefordert hätten loszufahren. Da der Kölner Angst vor den beiden Personen gehabt hätte wäre er losgefahren und beide Männer seien an der nächsten Kreuzung wieder aus dem Fahrzeug gestiegen und in Richtung Altenhagen davon gegangen. Der junge Mann kann die Personen wie folgt beschreiben. Beide Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein und beide trugen jeweils einen langen Bart. Einer der Männer soll eine Bauch-tasche getragen haben. Zeugen die Angaben zu der Schlägerei oder den Beteiligten machen können werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 9862066 bei der Hagener Polizei zu melden. (tx)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell