Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es heute Nachmittag in der Hauptstraße. Hier kam es zu einem Brandausbruch in einem Wohnhaus. Die Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen und blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 150.000 Euro. Das Obergeschoss des Hauses ist derzeit unbewohnbar. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

