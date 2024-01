Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Arnstadt (ots)

Am 11. Dezember 2023, gegen 19.35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehres in der Wachsenburgallee. Hier befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin mit einem grauen Renault Clio den Kreisverkehr aus Richtung Bahnhofstraße. Ein 47-jähriger Fahrer eines BMW befuhr den Dammweg und beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde die 23-Jährige leicht verletzt.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, insbesondere der Mann, welchen die 23-Jährige vor der Kollision über den Fußgängerüberweg gelassen hat. Er soll ca. 20 Jahre alt gewesen sein, etwa 180 cm groß, er hatte braune Haare und eine beige wollene Jacke an. Hinweise werden von der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0323304/2023) entgegengenommen. (jd)

