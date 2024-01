LPI-GTH: Brand

Arnstadt (ots) - Am 11. Dezember 2023, gegen 19.35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehres in der Wachsenburgallee. Hier befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin mit einem grauen Renault Clio den Kreisverkehr aus Richtung Bahnhofstraße. Ein 47-jähriger Fahrer eines BMW befuhr den Dammweg und beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. ...

mehr