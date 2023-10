Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg

Rhein-Neckar-Kreis: Mehr als 1000 Liter Diesel aus LKWs entwendet - Zeugen gesucht!

Rauenberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr entwendeten derzeit noch unbekannte Täter mehr als 1.000 Liter Diesel aus zwei LKWs, welche am Ortsrand in der Verlängerung der Frauenweilerstraße abgestellt waren. Die Täter öffneten die beiden Tanks der LKWs gewaltsam und ließen so den Treibstoff ab. Womit sie diesen abtransportierten, ist noch unklar. Einem Zeugen fiel zur Tatzeit ein Sattelzug der Marke Renault mit spanischem Kennzeichen auf, welcher erst neben den beiden LKWs hielt und sich schließlich fluchtartig von der Örtlichkeit entfernte. Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

