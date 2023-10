Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach

Rhein-Neckar-Kreis: Dieb auf frischer Tat ertappt und bis Eintreffen der Polizei festgehalten

Hemsbach (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr durchwühlte ein 33-jähriger Tatverdächtiger ein in der Kirchengasse abgestelltes Auto nach Diebesgut und wurde hierbei durch den Eigentümer vorläufig festgenommen. Der Täter konnte durch die geschädigte Familie dabei beobachtet werden, wie er sich in das unverschlossene Fahrzeug setzte und dieses nach stehlenswerten Gegenständen durchsuchte. Dem 55-jährigen Eigentümer gelang es letztlich, den 33-jährigen Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festzuhalten und dieser zu übergeben. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er gehen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

