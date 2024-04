Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos zerkratzt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Montagnachmittag (22.04.2024) mehrere Fahrzeuge an der Klagenfurter beschädigt haben. Ein Zeuge beobachtete zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr einen Mann, der auf Höhe der Hausnummer 29 mehrere Fahrzeuge mit einem Gegenstand zerkratzt haben soll. Anschließend sei der Unbekannte in einen gelben Kastenwagen gestiegen und weggefahren. Der Unbekannte war zirka 180 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur und schwarze Haare. Der Zeuge alarmierte die Polizei erst später, sodass die Beamten keine beschädigten Autos mehr feststellten. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

