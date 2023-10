Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radlader beschädigt- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Unbekannte begaben sich gestern Abend gegen 19.50 Uhr auf eine Baustelle in der Ziolkowskistraße. Dort wurde ein abgestellter Radlader auf bisher unbekannte Weise gestartet und in Bewegung gesetzt. In der weiteren Folge verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über die Baumaschine, beschädigte unter anderem eine Sporteinrichtung und kam an einem Baum zum Stehen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 35.000 Euro. Der oder die Unbekannten entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0259665/2023) entgegen. (jd)

