Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Alkoholisiert verunfallt

Keltern (ots)

Am Mittwochabend hat sich in Ellmendingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem sich eine Beteiligte absolut fahruntüchtig hinter das Steuer gesetzt hatte.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die 56 Jahre alte Fahrerin eines VW, gegen 18:20 Uhr, die Ettlinger Straße aus Richtung Weiler kommend. Kurz nach dem Ortseingang Ellmendingen bog sie in den Weiler Weg ab, wobei sie im Einmündungsbereich mit dem Honda einer 44-Jährigen kollidierte. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,9 Promille. Am Honda entstand ein Schaden von geschätzten 7.000 Euro, am VW ein Schaden von rund 300 Euro. Die 56-Jährige musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Allgemeine Hinweise Ihrer Polizei:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Ab 1,1 Promille wird bei Kfz-Lenkern im öffentlichen Straßenverkehr von "absoluter Fahruntüchtigkeit" gesprochen. Die Folgen sind in der Regel eine Strafanzeige und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).

