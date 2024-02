POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Autofahrer mit über zwei Promille aus dem Verkehr gezogen

Neubulach (ots) - Von einem Pkw-Fahrer angefahren und leicht verletzt worden ist ein 11-jährigers Kind am Dienstagmorgen in Neubulach. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge befuhr der 11-jährige Junge mit seinem Fahrrad die Calwer Straße, als er beabsichtigte, nach rechts in die Friedrich-Duss-Straße einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs wird das Kind ...

