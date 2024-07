Polizei Hagen

POL-HA: Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch: 90 Verstöße festgestellt

Hagen (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Polizei gezielte Geschwindigkeitskontrollen im Hagener Stadtgebiet durch. Dabei wurden insgesamt 90 Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. In der Saarlandstraße war ein Fahrer besonders auffällig, der mit 118 km/h bei zugelassenen 60 km/h gemessen wurde. Dieser Verstoß zieht ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg und ein Fahrverbot von zwei Monaten nach sich. Bei dem "Spitzenreiter" in der Wehringhauser Straße handelte es sich um einen 23-jährigen Audi-Fahrer, der mit 96 km/h bei zugelassenen 50 km/h in die Kontrollstelle fuhr. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Weiterhin wurden zwei Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. In beiden Fällen wurde ein Kleinkraftrad, welches bauartbedingt maximal 45 km/h fahren kann, mit lediglich einer Mofa-Prüfbescheinigung geführt.

Es ist erfreulich, dass die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhält. Die Polizei Hagen wird allerdings auch weiterhin verstärkt Kontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten und appelliert an alle Fahrer, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell