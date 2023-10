Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Vorfahrt missachtet - mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Nagold (ots)

An einer Kreuzung in Hochdorf ist es am Samstagmittag zur Kollision zweier Pkw gekommen, bei welcher vier Insassen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 50-Jähriger, gegen 13:20 Uhr, mit seinem BWM die Landesstraße 356 aus Vollmaringen kommend in Richtung Hochdorf. An der Kreuzung zu Bundesstraße 463 in Hochdorf beabsichtigte er nach rechts in Richtung Nagold abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Skoda eines 65-Jährigen, mit welchem er schließlich kollidiert. Die Front des BMW wurde hierbei derart zerstört, dass das Auto nicht mehr fahrtauglich war. Der Beifahrer im BMW wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte auch die Beifahrerin im Skoda leichtverletzt befreit werden. Neben dem 65-Jährigen des Skoda und dessen Beifahrerin wurde eine weitere Mitfahrerin leicht verletzt. Alle drei kamen in nahegelegene Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Schaden am BMW wird auf rund 30.000 Euro geschätzt, der Sachschaden am Skoda auf etwa 20.000 Euro. Neben zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarztwagen waren auch vier Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz, welche sich im Anschluss um ausgelaufenen Betriebsstoff kümmerte.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell