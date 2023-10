Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Alkoholisiert mit Fahrzeug im ruhendem Verkehr kollidiert

Neubulach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 23 Jahre alter Mann mit seinem VW in einen geparkten Opel gefahren und hat Sachschaden hinterlassen.

Mit derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der Fahrer in der Straße "Mühlsteige" zunächst von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit dem am Straßenrand geparkten Fahrzeug. Bei Eintreffen der Polizei, gegen 4:00 Uhr, war der Rettungsdienst bereits vor Ort, der Fahrer blieb aber offenbar unverletzt. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch bemerkten, ergab ein freiwilliger Atemalkoholvortest bei dem 23-Jährigen einen Wert von rund 1,8 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

