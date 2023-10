POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Titisee-Neustadt: Vegetationsbrand

Freiburg (ots) - Am Freitag, 29.09.2023, gegen 15.00 Uhr, wurde ein 72 Jahre alter Mann von anderen Verkehrsteilnehmern und Passanten auf einen Brand unterhalb des Motorblockes seines Pkw aufmerksam gemacht. In Nollingen in der Beuggener Straße konnte er seinen Pkw anhalten und diesen unverletzt verlassen, bevor das Fahrzeug in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen. Der Pkw brannte komplett aus. Es ...

