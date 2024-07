Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Rollerfahrer fährt nach "Wheelie" auf und flüchtet

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Donnerstag (25. Juli 2024) gegen 15:00 Uhr kam es an der Weseler Landstraße (L 7)in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei Rollerfahrer fielen schon vorher auf, weil sie im fließenden Verkehr zum einen immer wieder den vorgeschriebenen Abstand zu einem vorausfahrenden Auto unterschritten, zum zweiten fuhren sie regelmäßig nur auf dem Hinterrad (sogn. "Wheelie"). Die Kombination dieser Fehlverhalten führte dann vermutlich nach dem Anfahren von der Kreuzung Emmericher Landstraße/Empeler Straße/Weseler Landstraße in Richtung Melatenweg zu dem Verkehrsunfall. Beide Rollerfahrer fuhren wieder nur auf einem Rad und einer der beiden kollidierte dann auf der Weseler Straße mit einem vorausfahrenden Fahrzeug. Beide Roller beschleunigten daraufhin stark, fuhren mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit an anderen Fahrzeugen vorbei und bogen dann trotz des Rotlichtes der dortigen Ampel nach links in den Melatenweg ab. Bei dem Unfall entstand an dem Pkw Sachschaden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher oder auch den zweiten Rollerfahrer geben können. Der Fahrer, der im Verdacht steht, den Unfall durch sein mehr als leichtsinniges Verhalten verursacht zu haben, soll einen roten Roller gefahren und dabei einen roten Helm getragen haben. Der zweite Rollerfahrer, der aktuell als Zeuge gesucht wird, soll mit einem schwarzen Roller unterwegs gewesen sein und dabei einen schwarzen Helm getragen haben. Hinweise an das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell