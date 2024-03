Heinsberg-Lieck (ots) - Aus einem an der Elisabethstraße gelegenen und im Bau befindlichen Gebäude entwendeten Diebe aus mehreren Wohneinheiten eine bislang unbestimmte Menge an Kabeln. Diese waren zum Teil bereits verlegt und wurden von den Tätern gewaltsam abgetrennt. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag (25. März), 16 Uhr, und Dienstagmorgen (26. März), 06.55 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

