POL-HS: Pkw-Diebstahl

Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Täter überwanden an der Landstraße einen Zaun und gelangten so in das Reifenlager auf dem Firmengelände eines Autohauses. Von dort entwendeten sie eine bislang noch unbestimmte Anzahl von Reifen und Felgen. Die Tat ereignete sich laut Videoaufzeichnungen am frühen Samstagmorgen (23. März), gegen 02.25 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

