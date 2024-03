Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Bäumen

Selfkant-Großwehrhagen (ots)

Am Montagnachmittag (25. März) kam es auf der L 410 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Der 58-Jährige war zuvor, gegen 15.45 Uhr, mit seinem Kfz auf der L 410 aus Richtung Saeffelen kommend in Fahrtrichtung Gangelt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Kastenwagen von der Fahrbahn ab und kollidierte in der tiefer liegenden angrenzenden Grüngemarkung mit Bäumen und Buschwerk. Auf Grund der Schwere seiner Verletzungen musste der Hückelhovener zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

