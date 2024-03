POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Martin-Heyden-Straße an einem in einem Parkhaus abgestellten Fahrzeug eine Scheibe ein, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen, entwendeten aber wahrscheinlich nichts. Die Tat muss sich zwischen letzter Woche Donnerstag (21. März), 16.30 Uhr, und Sonntag (24. März), 06.40 Uhr, ereignet haben. Rückfragen bitte an: ...

