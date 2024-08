PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizisten auf Weinfest angegriffen +++ Frau nach Streit geschlagen +++ Schmuck gestohlen +++ Einbrecher stiehlt Bargeld +++ Fahrraddiebe beobachtet +++ Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Hofheim (ots)

1. Betrunkene greifen Polizisten auf Weinfest an, Flörsheim, Wicker, Kirschgartenstraße, Rheingaustraße Samstag, 03.08.2024, 23.20 Uhr und Sonntag, 04.08.2024, 2.50 Uhr

(ro)Am Wochenende haben zwei betrunkene Männer auf dem Weinfest im Flörsheimer Stadtteil Wicker Ordnungspolizisten bzw. Polizisten angegriffen, beide wurden festgenommen. In der Kirschgartenstraße packte ein 47-Jähriger Besucher des Festes nach einem Streitgespräch einen Mitarbeiter der Ordnungspolizei an der Schutzweste und riss ihn zu Boden. Seine Kollegin setzte Reizstoffsprühgas ein. Da der offensichtlich stark betrunkene Mann nicht zu beruhigen war, wurde er festgenommen und gefesselt. Hierbei unterstützten Streifen der Flörsheimer Polizei. Der Aggressor erlitt durch den Einsatz des Reizgases Augenreizungen, der Ordnungspolizist wurde leicht am Arm verletzt. Nachdem dem 47-Jährigen auf der Dienststelle Blut von einem Arzt abgenommen worden war, hatte er sich beruhigt und wurde seiner Ehefrau übergeben. In der Rheingaustraße sollte am Sonntag gegen 2.50 Uhr ein am Boden liegender 19-Jähriger vom Rettungsdienst behandelt werden, da er zunächst nicht ansprechbar war. Im weiteren Verlauf kam der Mann zu sich und wollte sich ohne seine Habseligkeiten entfernen. Hinzugezogene Polizeibeamte riefen ihm hinterher. Plötzlich drehte der junge Mann sich um und kam mit geballten Fäusten auf die Polizeistreife zu, um die Beamten zu schlagen. Ein Polizist setzte sein Pfefferspray ein. Danach konnte der Aggressor zu Boden gebracht werden. Auch bei ihm dürfte Alkohol der Grund der Aggression sein, ein durchgeführter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2 Promille. Der Mann erlitt durch den Einsatz des Pfeffersprays Augenreizungen und wurde im Krankenhaus behandelt, dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Anschließend konnte er wieder seines Wegs gehen. Beide Angreifer werden sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

2. Frau nach Streitigkeit geschlagen, Bad Soden, Neuenhain, Taunusstraße, Sonntag, 04.08.2024, 20.20 Uhr

(ro)Am Sonntagabend wurde eine Frau in Bad Soden-Neuenhain von einem Unbekannten geschlagen. Um 20.20 Uhr meldete eine Frau der Polizei, dass sie soeben auf einem Spielplatz in der Taunusstraße von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden sei. Der Mann sei flüchtig. Zuvor war es zu Streitigkeiten mit dem Unbekannten gekommen, in dessen Verlauf die 41-Jährige ein Foto von dem Mann machen wollte. Hierbei schlug er ihr ins Gesicht, sie wurde dabei an der Lippe verletzt. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß sein und ein "mitteleuropäisches" Erscheinungsbild haben. Er sei mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Steppweste, einer schwarzen Jogginghose und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen. Am linken Ellenbogen habe er einen blauen Verband gehabt. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall oder der Person geben? Diese nimmt die Eschborner Polizei unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Schmuck aus Wohnung gestohlen, Bad Soden, Kronberger Straße, Mittwoch, 24.07.2024, 5 Uhr bis Sonntag, 04.08.2024, 19.15 Uhr

(ro)Diebe haben zu einem unbekannten Zeitpunkt innerhalb der letzten vier Wochen Schmuck und hochwertige Accessoires aus einer Wohnung in Bad Soden Schmuck entwendet. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntagmorgen, 24.07. und Sonntagabend, 04.08. auf unbekannte Art und Weise Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kronberger Straße. Aus den Räumlichkeiten ließen sie mehrere Handtaschen und Schals sowie ein Paar Schuhe und Schmuck mitgehen und konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet, Hinweise zu dem Diebstahl unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Einbrecher stiehlt Bargeld, Hofheim, Burgstraße, Sonntag, 04.08.2024, 2 Uhr

(ro)In Hofheim hat ein Einbrecher am frühen Sonntagmorgen Bargeld aus einer Gaststätte entwendet. Nach ersten Erkenntnissen stieg der Unbekannte gegen 2 Uhr über ein Fenster in das Restaurant in der Burgstraße ein. Aus dem Barbereich entwendet der Täter Bargeld in Höhe von 250 Euro, bevor er die Flucht antrat. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Fahrraddiebe bei Tat beobachtet, Liederbach, Niederhofheim, Am Bahnhof, Sonntag, 04.08.2024, 22.45 Uhr

(ro)Am Sonntag sind Fahrraddiebe in Liederbach-Niederhofheim bei ihrer Tatausführung beobachtet worden und anschließend geflüchtet. Um 22.45 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin über den Notruf eine Personengruppe am Bahnhof gemeldet, die an den Schlössern der dort abgestellten Fahrräder hantiert hatten und dann mit einem Fahrrad und einem E-Scooter weggefahren waren. Die alarmierte Streife konnte in der Höchster Straße drei Personen feststellen, auf die die Beschreibung passte. Beim Erblicken der Polizei flüchteten die drei in verschiedene Richtungen. Hierbei soll es sich um zwei schlanke, etwa 1,60 bis 1,70 Meter große Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren handeln. Einer sei schwarz, der andere mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen. Der dritte Jugendliche kann nicht beschrieben werden. Die Polizei fahndet nach den Jugendlichen. Am Bahnhof konnten zwei aufgebrochene Schlösser festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen haben die Täter ein blaues Mountainbike der Marke "Lauxjack" im Wert von 250 Euro und vermutlich einen E-Scooter entwendet. Die Polizei in Kelkheim ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06195) 6749-0 um sachdienliche Hinweise.

6. Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet, Kelkheim, Bundesstraße 8, Festgestellt: Sonntag, 04.08.2024, 4.30 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen ist ein Fahrzeug auf der Bundesstraße 8 in Kelkheim von der Fahrbahn abgekommen und hat vier Verkehrsschilder sowie den Untergrund der Feldgemarkung beschädigt. Die Verursacherin oder der Verursacher flüchtete. Der Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro wurde der Polizei am Sonntagmorgen um 4.30 Uhr gemeldet. Eine Fahrerin oder ein Fahrer hatte zuvor aus unbekannter Ursache in Höhe der Abfahrt der B8 zum Gagernring die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, vier Verkehrszeichen sowie die dortige Feldgemarkung beschädigt und war mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet. Hinweise zur Unfallflucht nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

