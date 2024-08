PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Widerstand nach Hausfriedensbruch +++ Fahrradfahrer stiehlt Handtasche +++ Spirituosen entwendet +++ Einbruch in Vereinsheim

Hofheim (ots)

1. Widerstand nach Hausfriedensbruch, Eppstein-Vockenhausen, Hauptstraße, Dienstag, 06.08.2024, 20.40 Uhr

(ro)Am Dienstag leistete ein 28-jähriger Mann in Eppstein-Vockenhausen Widerstand bei seiner Personalienfeststellung. Gegen 20.40 Uhr wurde eine Streife zu einem Discounter in der Hauptstraße gerufen, da ein Mann trotz Hausverbots die Kunden und Angestellten belästigte. Beim Eintreffen der Polizei in der Filiale, hatte sich der Täter bereits entfernt. Den Beamten wurde mitgeteilt, dass der 28-Jährige zu einem naheliegenden Wohnhaus gegangen sei. Dort konnte er angetroffen werden. Während seiner Identitätsfeststellung leistete der Mann Widerstand, sodass er von den Polizisten zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle konnte er wieder seines Weges gehen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

2. Fahrradfahrer stiehlt Handtasche, Hattersheim, Hessendamm, Dienstag, 06.08.2024, 14.10 Uhr

(ro)Ein Fahrradfahrer hat am Dienstag in Hattersheim eine Handtasche von einem Kinderwagen gestohlen. Eine 36-jährige Frau war mit ihrem Kinderwagen am Hessendamm spazieren. Ihre Handtasche hatte sie auf der Ablagefläche des Kinderwagens liegen. Plötzlich näherte sich von hinten ein Fahrradfahrer, der im Vorbeifahren die Handtasche griff und anschließend samt dieser in Richtung Kriftel flüchtete. In der schwarzen Damenhandtasche befand sich auch ein iPhone 12 mit einer orange-farbenen Lederhülle. Der Dieb wird als etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und gebräunt beschrieben. Er habe ein graues T-Shirt, eine schwarze kurze Hose und einen blauen Fahrradhelm getragen. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06196) 2079-0 entgegen.

3. Spirituosen entwendet, Hofheim, Niederhofheimer Straße, Montag, 05.08.2024, 9.30 Uhr bis Dienstag, 06.08.2024, 4.40 Uhr

(ro)Zwischen Montag und Dienstag sind Unbekannte in eine Gaststätte in Hofheim eingestiegen und haben Spirituosen entwendet. Die Täter hebelten eine provisorische Abdeckung an der Fassade der Pizzeria in der Niederhofheimer Straße auf und gelangten so ins Innere. Hier ließen sie mehrere Spirituosen und Speisevorräte im Wert von etwa 500 Euro mitgehen, bevor sie unbemerkt die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zu dem Einbruch haben, können Sie diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 melden.

4. Einbruch in Vereinsheim, Hofheim-Diedenbergen, Wildsachsener Straße, Montag, 05.08.2024, 20 Uhr bis Dienstag, 06.08.2024, 8.40 Uhr

(ro)Einbrecher haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Vereinsheim im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen heimgesucht. Sie hebelten im fraglichen Zeitraum zunächst die Eingangstür des Motorsportclubs in der Wildsachsener Straße auf, im Anschluss eine Bürotür und durchsuchten den Raum nach Wertgegenständen. Eine weitere Tür im Schankraum wurde gewaltsam aufgeschoben, auch hier suchten die Unbekannten nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Einbrecher ohne Diebesgut. Sie hinterließen einen Sachschaden von geschätzten 600 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell