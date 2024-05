POL-HST: Trickbetrüger schlagen erneut zu: 75-jährige verliert 17.200 Euro

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Barth die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei mutmaßlichen Tankbetrügern. Der Polizei in Barth wurde am 23.11.2023 angezeigt, dass zwei bisher unbekannte Tatverdächtige am Mittwoch, dem 08.11.2023 gegen 18:10 Uhr in 18356 Barth einen Tankbetrug an der Total Tankstelle in der ...

mehr