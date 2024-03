Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Feuerlöscher umhergesprüht...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... haben am 22.03.2024 um 19:30 Uhr mehrere Jugendliche in der Hetzelgalerie in 67433 Neustadt/W.. Die Jugendliche konnten letztlich nicht mehr an der Örtlichkeit festgestellt werden. Durch das Umhersprühen entstand kein Gebäudeschaden, lediglich der Feuerlöscher wurde vollständig entleert. Ein Strafverfahren wegen der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/W. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell