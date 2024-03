POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Feuer

Dirmstein (ots) - Am Freitag, den 22.03.2024, im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 14:07 Uhr versuchten sich unbekannte Täter Zugang zur Wohnung der Geschädigten in der Mühlstraße in Dirmstein zu verschaffen. Entlang der Türinnenseite konnten Beschädigungen, welche vermutlich durch einen Türfallengleiter verursacht wurden, festgestellt werden. Den Tätern gelang es glücklicherweise nicht die Tür zu öffnen. Der entstandene Schaden an der Wohnungstür beläuft sich auf ...

mehr