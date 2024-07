POL-OE: Verdacht: Junge Fahrerin unter Drogeneinfluss

Finnentrop (ots) - Urlaubszeit gleich Einbruchszeit? Besonders die Ferien sind für Einbrechende verlockend. Am Donnerstag (18. Juli) meldete eine 49-Jährige der Polizei einen Einbruch in ihre Wohnung in der Johannes-Biggemann-Straße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten Unbekannte in dem Zeitraum zwischen Sonntag (7. Juli) und Donnerstag (18. Juli) die Eingangstür auf und drangen so in die Wohnräume ein. Aus ...

mehr