POL-OE: Verdacht: Unter dem Einfluss von Drogen auf dem Motorrad

Wenden (ots) - Ein Auffahrunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Mittwoch (17. Juli) auf der L 512 in Gerlingen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 31-jährige Autofahrerin die Straße in Richtung Wendener Hütte. Ihr folgte ein 19-Jähriger mit seinem Fahrzeug. Als die vorausfahrende Autofahrerin verkehrsbedingt in Höhe des Finkenweges bremsen musste, fuhr ihr der nachfolgende Pkw-Fahrer auf. In ...

mehr