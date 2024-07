Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 32-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Alleinunfall mit einem Verletzten hat sich am Dienstag (16. Juli) gegen 11:15 Uhr auf der K 5 zwischen Hülschotten und Heggen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Mann mit seinem Pkw die Straße in Richtung Heggen. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam an einem Hang zum Stillstand. Der Fahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich (Totalschaden). Neben den Einsatzkräften der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort. Die Straße war insbesondere zur Bergung des Fahrzeugs für mehrere Stunden gesperrt.

