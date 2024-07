Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 34-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person hat sich am Dienstag (16. Juli) gegen 09:15 Uhr im Kreuzungsbereich Raffeisenstraße / Saßmicker Hammer / L512 in Friedrichsthal ereignet. Dabei befuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 63-jähriger Autofahrer die Straße von Gerlingen in Richtung Olpe. Zeitgleich kam von rechts ein 34-jähriger Pkw-Fahrer, der die Kreuzung queren wollte. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der 34 Jahre alte Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich. Ob an der beampelten Kreuzung ein Rotlichtverstoß oder sonstige Ursachen zum Unfall geführt haben, ist Teil der Ermittlungen.

