LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Gera (ots) - Gera: Eine 38-jährige Frau sorgte am gestrigen Tag (13.06.2024) gleich für mehre Polizeieinsätze, sodass sie letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Unter anderem kamen Polizeibeamte zum Einsatz, da sie in einem Supermarkt Lebensmittel stahl. Zudem störte sie am Tag mehrfach den Dienstbetrieb in der Notaufnahme des Geraer Krankenhauses. Die sich offenbar in einem Ausnahmezustand befindliche Frau ...

mehr