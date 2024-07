POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Wenden (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Bergstraße sind unbekannte Täter am Samstag (13. Juli) in der Zeit von 19:30 Uhr bis 23:30 Uhr eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Unbekannten ein Fenster und gelangten so in die Räume. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld. Zudem entstand ein Sachschaden an dem Fenster im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei ...

