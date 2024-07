Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Olpe (ots)

Olpe. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 13.07.2024 gegen 00.05 Uhr im Bereich der Straße "Rhoder Weg" in Olpe. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 20 jähriger Olper mit seinem Pkw aus einer dort befindlichen Hauseinfahrt auf die Fahrbahn und stieß mit dem querenden Kleinkraftrad einer 15 Jährigen zusammen. Bei diesem Zusammenstoß verletzten sich die 15 jährige, sowie ihre 18 jährige Mitfahrerin jeweils leicht. Am Zweirad entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

