POL-OE: Vorsicht vor Anrufen von "angeblichen Polizeibeamten"

Am Donnerstag (11. Juli) haben mehrere Personen im Kreis Olpe Anrufe von "falschen Polizeibeamten" erhalten. In den zur Anzeige gebrachten Fällen gingen die Anrufenden wie folgt vor: Sie riefen die Geschädigten an und erzählten, dass sie Polizisten seien. Ihre Kinder sollten einen angeblichen Unfall verursacht haben, bei dem eine Person getötet wurde. Die Angerufenen sollten einen hohen Bargeldbetrag an die angeblichen Polizisten zahlen, damit die Kinder nicht in Haft gehen würden. In einem Fall war eine Geschädigte bereits auf der Bank gewesen, hatte Geld abgehoben, jedoch kam ihr dann der Anruf komisch vor und sie erstattete Anzeige. Die Polizei weist daraufhin, dass es sich bei diesen Anrufen um sogenannte "Schockanrufe" durch falsche Amtsträger (Polizeibeamte, Staatsanwälte, Richter etc.) handelt. Damit Trickbetrüger keinen Erfolg haben, ist die Aufklärung über die verschiedenen Varianten des Enkeltricks und weiterer Betrugsmaschen, wie der "Falsche Polizeibeamte", enorm wichtig. Häufig sind ältere Menschen Zielgruppen dieser Betrüger.

Generell rät die Polizei bei solchen Anrufen: - Legen Sie sofort auf. - Melden Sie den Sachverhalt der Polizei. - Nehmen Sie ggf. Kontakt zu den angeblich betroffenen Familienmitgliedern auf.

Zusätzlich ist es wichtig, nicht nur selber für diese Betrugsmasche sensibel zu sein, sondern auch das nähere Umfeld, wie Freunde, Familie und Bekannte zu informieren. Weitere Präventionstipps erhalten Interessierte unter dem folgenden Link: https://olpe.polizei.nrw/senioren.

