Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Olpe

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am 11.07.2024 um 22:18 Uhr im Bereich der Straße Felmicke in Olpe. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 79-jähriger aus Olpe mit seinem PKW die oben genannte Straße aus Richtung Pannenklöpperstraße kommend, in Fahrtrichtung Marktplatz. In Höhe der Felmicke 13 kommt er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchiert zunächst einen geparkten PKW und kommt dann durch die Kollision mit einem Baum zum Stehen. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der PKW des 79-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell