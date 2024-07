POL-OE: Hinweise nach Diebstahl gesucht

Attendorn (ots) - Ein Zeuge hat am Montag (8. Juli) gegen 21:35 Uhr der Polizei einen auffällig fahrenden Pkw auf der L 512 in Höhe der Ortschaft Eichhagen gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung hielt den 41-jährigen Fahrer an und kontrollierte ihn. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen Alkohol- sowie Drogenkonsum. Durchgeführte Vorteste bestätigten den Verdacht. Der 41-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache ...

