Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerverletzter Pkw -Fahrer bei Auffahrunfall

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw hat sich am Dienstag (9. Juli) gegen 09:50 Uhr in Kessenhammer ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhren hintereinander ein 64-jähriger Treckerfahrer, gefolgt von einem 64-jährigen Pkw-Fahrer, die Straße in Richtung Sondern. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Autofahrer auf den Traktor auf und geriet unter dessen Anhänger. Mithilfe von Ersthelfern konnte der Pkw-Fahrer befreit werden. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Sachschaden im dreistelligen, an dem Traktor im vierstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

