Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

An der Einmündung "Am Eckenbach / Kölner Straße" hat sich am Freitag (5. Juli) gegen 14:05 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Im Einmündungsbereich kam es beim Anfahren zu einem Auffahrunfall. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf das vor ihr befindliche Auto eines ebenfalls 50-Jährigen auf. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch der 50-Jährige sowie seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Die junge Frau kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Unfallverursacherin über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

