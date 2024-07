POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Drolshagen (ots) - Drolshagen. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 07.07.2024 gegen 16.30 Uhr im Bereich der L351 in Drolshagen- Brachtpe. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 44 jähriger Kradfahrer aus Freudenberg die L351 aus Drolshagen- Iseringhausen kommend, in Fahrtrichtung Drolshagen-Berlinghausen. In Höhe der Ortschaft Brachtpe kam der Fahrzeugführer aus noch ungeklärten Gründen zu Fall und verletzte sich dabei. Er ...

