Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol hat sich am Samstag (6. Juli) gegen 09:40 Uhr "Am Gallenberg" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte ein 58-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug in einer Parklücke am Fahrbahnrand zurücksetzen und fuhr dabei gegen einen geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme erhielten die Beamten Hinweise, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 58-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

