Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich um 8.40 Uhr. Die 30-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr auf der L260 von Oberkirchberg in Richtung Illerrieden. In der "Wochenauer Steige" auf Höhe der Einfahrt zu einem Vereinsgelände, kam die Frau wohl aufgrund Unachtsamkeit am Ausgang der leicht abschüssigen Linkskurve auf ...

mehr